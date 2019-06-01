У курского «Авангарда» новый тренер

У курского футбольного клуба «Авангард» новый главынй тренер. Им стал Мурат Искаков, - сообщает официальный сайт клуба. В недавнем прошлом специалист возглавлял футбольный клуб «Тамбов» и своей работой на тренерском мостике внёс огромный вклад в победу тамбовчан в Первенстве ФНЛ.

Сменился и старший тренер команды - теперь это Олег Василенко, в послужном списке которого сотрудничество со сборной Южной Кореи, также под его руководством литовский «Тракай» смог преодолеть два квалификационных раунда в Лиге Европы.

Своего бывшего наставника - Игоря Беляева «Авангард» поблагодарил за проделанную работу. Именно под его руководством куряне добились самого высокого результата в своей истории - 8-го места в ФНЛ.



