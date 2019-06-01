поиск по сайту
 

    У курского «Авангарда» новый тренер

    Сегодня, 14:48
    У курского «Авангарда» новый тренер
    У курского футбольного клуба «Авангард» новый главынй тренер. Им стал Мурат Искаков, - сообщает официальный сайт клуба. В недавнем прошлом специалист возглавлял футбольный клуб «Тамбов» и своей работой на тренерском мостике внёс огромный вклад в победу тамбовчан в Первенстве ФНЛ. 
    Сменился и старший тренер команды - теперь это Олег Василенко, в послужном списке которого сотрудничество со сборной Южной Кореи, также под его руководством литовский «Тракай» смог преодолеть два квалификационных раунда в Лиге Европы.
    Своего бывшего наставника - Игоря Беляева «Авангард» поблагодарил  за проделанную работу. Именно под его руководством куряне добились самого высокого результата в своей истории - 8-го места в ФНЛ. 

     

    Напечатать К списку новостей
     
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Июнь 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама