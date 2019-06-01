Курскэнерго обеспечило энергоснабжение крупных объектов АПК региона

В филиале ПАО «МРСК Центра» – «Курскэнерго» подвели итоги работы по технологическому присоединению (ТП) потребителей к электрическим сетям за 4 месяца 2019 года.

В указанный период в филиал поступило 685 заявок на ТП. Заключено 504 договора, 463 договора исполнено. Суммарная мощность присоединенных к сетям «Курскэнерго» энергопринимающих устройств составила 10,4 МВт.

В число наиболее крупных объектов ТП – сушильный комплекс ЗАО Агрофирма «Рыльская» (402 кВт), предприятие по выращиванию грибов ООО «Урожай» в Октябрьском районе Курской области (586кВт), производственное здание «Композит» (2000 кВт), объекты ООО «Мираторг-Курск» (600 кВт).

Для реализации мероприятий по технологическому присоединению сушильного комплекса Агрофирмы «Рыльская» энергетики построили воздушные линии 0,4 – 10 кВ протяженностью 0,7 км и трансформаторную подстанцию (ТП)10/0,4 кВ киоскового типа с одним силовым трансформатором мощностью 630 кВА, выполнили монтаж линейного разъединителя 10 кВ.

Агрофирма обрабатывает земельную площадь 40 тысяч га, ежегодно производит свыше 400 тысяч тонн свеклы и свыше 120 тысяч тонн зерновых, является одним из лидеров по урожайности сахарной свеклы и зерновых в Курской области.

В рамках технологического присоединения ООО «Урожай» специалисты филиала реконструировали существующую ВЛ-10 кВ, построили воздушную линию электропередачи 10 кВ от подстанции 35/10 кВ «Лобазовка» протяженностью 0,5 км, выполнили монтаж линейного разъединителя 10 кВ. Предприятие является производителем и поставщиком грибов «вешенок» на территории Курской области.

Также энергетики подключили к сетям «Курскэнерго» три строительные площадки свиноводческих комплексов в Фатежском, Рыльском Золотухинском районах и передвижной бетонно растворный комплекс в Октябрьском районе Курской области ООО «Мираторг-Курск». Общая мощность присоединённых объектов 600 кВт.

По вопросам технологического присоединения к электросетям филиала можно обратиться в Центр обслуживания потребителей «Курскэнерго» по адресу: г. Курск, ул. К. Маркса, д. 27, пункты по работе с потребителями, которые есть в каждом районе электрических сетей (РЭС) и на прямую линию энергетиков 8-800-50-50-115.

Также подать онлайн-заявку на ТП и другие виды услуг филиала можно на сайте МРСК Центра http://www.mrsk-1.ru/clients/fitting/,что позволитт значительно упростить процедуру и сократить количество очных визитов в клиентские офисы.