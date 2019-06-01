В Курской области суд вынес приговор любителю пьяной езды

Обоянский районный суд вынес приговор курянину, который попался пьяным за рулём.

23 февраля находящийся в состоянии алкогольного опьянения мужчина ехал на автомобиле по улицам Обояни, где его остановил сотрудник ДПС. Проверка показала, что ранее водитель уже был оштрафован за такое же нарушение.

В этот раз суд назначил обоянцу наказание в виде штрафа в размере 50 тыс. руб. с лишением права в течение 2 лет 8 месяцев заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.