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    В Курской области суд вынес приговор любителю пьяной езды

    Вчера, 15:22
    В Курской области суд вынес приговор любителю пьяной езды
    Обоянский районный суд вынес приговор курянину, который попался пьяным за рулём.
    23 февраля находящийся в состоянии алкогольного опьянения мужчина ехал на автомобиле по улицам Обояни, где его остановил сотрудник ДПС. Проверка показала, что ранее водитель уже был оштрафован за такое же нарушение.
    В этот раз суд назначил обоянцу наказание в виде штрафа в размере 50 тыс. руб. с лишением права в течение 2 лет 8 месяцев заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.

     

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