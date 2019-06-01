Начаты выплаты первых компенсаций от экс-акционера банка «Югра»

Компания АО «Комплексные инвестиции», которая принадлежит Алексею Хотину, стала проводником хороших новостей для всех пострадавших вкладчиков банка «Югра», которые спустя два года исканий и мытарств, наконец-то начали получать первые выплаты.

С 3 июня, а именно с этой даты начались выплаты, вкладчики получили уже около трёхсот тысяч рублей, и это помимо пятнадцати договоров на выкуп требований вкладчиков «Югры», которые так же были заключены. По данным ИА «Росбалт», со ссылкой на Игоря Буракова. Компания «Комплексные инвестиции» из собственных средств, произведёт выплаты всем вкладчикам банка «Югра». Для первых 21 тысячи счастливчиков история с «Югрой» закончится в течении двух следующих месяцев, остальные вкладчики вернут свои деньги в течении трёх с половиной лет. Напомним, что в результате отзыва лицензии у «Югры» пострадали 35 000 вкладчиков, а общая сумма потерянных денег составила порядка 16 миллиардов рублей.

Не менее 5 млрд. рублей, составит общий объём выплат вкладчикам «Югры». Первыми свои деньги назад получат бывшие клиенты, на счетах которых было менее 50 000 рублей, а это порядка 17 000 человек. За первый год вернут свои деньги порядка 31 000 человек, чьи вклады превышали максимальный размер, предусмотренный страховкой, но были не более 1 миллиона рублей.

Выплаты от «Комплексных инвестиций» составляют 100% от вклада, что не может не радовать пострадавших вкладчиков. В отличие от выплат от АСВ, которые составили максимум 10 – 18% от суммы превышения за несколько лет хода процедуры. Как выяснили корреспонденты АИФ, которым удалось побеседовать с вкладчиками «Югры», от АСВ последние и вовсе получали 3,7% от суммы превышения за весь период, а это каких - то пара тысяч рублей.





Все пострадавшие клиенты банка «Югра», для получения информации по возврату средств, могут звонить по т. +7 (495) 259-57-25, в подразделение компании «Комплексные инвестиции».



