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    Курская область. В Дмитриевском районе магазины и кафе оштрафовали за просрочку

    Вчера, 16:36
    Курская область. В Дмитриевском районе магазины и кафе оштрафовали за просрочку
    В Дмитриевском районе Курской области индивидуальных предпринимателей наказали за торговлю просроченной продукцией.  
    Некачественную мясную продукцию обнаружила прокуратура в магазинах и кафе. Срок годности этих продуктов истёк от двух недель до двух месяцев назад, что создавало угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, - отметили в надзорном ведомстве.
    На основании постановлений прокурора шесть должностных лиц и индивидуальных предпринимателей оштрафовали, а просроченную продукцию сняли с реализации.

     

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