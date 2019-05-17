Курская область. В Дмитриевском районе магазины и кафе оштрафовали за просрочку

В Дмитриевском районе Курской области индивидуальных предпринимателей наказали за торговлю просроченной продукцией.

Некачественную мясную продукцию обнаружила прокуратура в магазинах и кафе. Срок годности этих продуктов истёк от двух недель до двух месяцев назад, что создавало угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, - отметили в надзорном ведомстве.

На основании постановлений прокурора шесть должностных лиц и индивидуальных предпринимателей оштрафовали, а просроченную продукцию сняли с реализации.



