В Курской области пропала 35-летняя женщина. Возбуждено дело об убийстве

Прокурор Суджанского района Курской области выявил факт бездействия следственных органов в связи с безвестным исчезновением 35-летней женщины.

Установлено, что курянка - инвалид и мать двоих детей, была в гостях у родственников и возвращалась на такси домой в село Казачья Локня Суджанского района, но безвестно исчезла. При себе у нее не было ни денег, ни документов.

В Суджанском межрайонном следственном отделе не нашли в случившемся признаков криминала и отказали в возбуждении уголовного дела.

Однако прокуратура, изучив материалы проверки установила, что следственный орган не оценил ряд обстоятельств, свидетельствующих о возможном совершении в отношении пропавшей женщины особо тяжкого преступления, - говорят в надзороном ведомстве.

По требованию прокурора следственный орган возбудил по факту безвестного исчезновения жительницы Суджанского района уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры.