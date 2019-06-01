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    В Курской области пропала 35-летняя женщина. Возбуждено дело об убийстве

    Вчера, 16:58
    В Курской области пропала 35-летняя женщина. Возбуждено дело об убийстве
    Прокурор Суджанского района Курской области выявил факт бездействия следственных органов в связи с безвестным исчезновением 35-летней женщины.
    Установлено, что курянка - инвалид и мать двоих детей, была в гостях у родственников и возвращалась на такси домой в село Казачья Локня Суджанского района, но безвестно исчезла. При себе у нее не было ни денег, ни документов.
    В Суджанском межрайонном следственном отделе не нашли в случившемся признаков криминала и отказали в возбуждении уголовного дела.
    Однако прокуратура, изучив материалы проверки установила, что следственный орган не оценил ряд обстоятельств, свидетельствующих о возможном совершении в отношении пропавшей женщины особо тяжкого преступления, - говорят в надзороном ведомстве.
    По требованию прокурора следственный орган возбудил по факту безвестного исчезновения жительницы Суджанского района уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).
    Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры.

     

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