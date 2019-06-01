Над Курском пролетят «Стрижи»

Над мемориальным комплексом «Курская Дуга» выступит авиационная группа высшего пилотажа ВВС России «Стрижи», - сообщает пресс-служба областной администрации.

Представление станет частью этапа всероссийской акции Минобороны России «Служба по контракту – твой выбор!». Помимо этого, запланировано десантирование парашютистов.

Сама акция «Служба по контракту – твой выбор!» пройдёт 24 августа у Триумфальной арки. В программе мероприятия концерт, организованный Министерством обороны России. Кроме этого представят экспозицию современного вооружения, проведут мастер-классы по рукопашному бою и развернут полевую кухню.