В пьяной ссоре курянин забил знакомого и спрятал труп в огороде

В Щиграх под суд идёт 30-летний мужчина, которого обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью, повлёкшем смерть потерпевшего.

По версии следствия, вечером 16 марта, курянин и его 55-летний знакомый выпивали в квартире обвиняемого. Собутыльники повздорили и хозяин дома стал избивать гостя руками по голове и грудной клетке. Потом он схватил с пола пустую стеклянную поллитровую бутылку и ещё несколько раз ударил несчастного по рукам и голове. Но и этого молодому мужчине показалось мало. Когда его жертва упала на пол, он стал избивать приятеля ногами. Встав ногами на подлокотник кресла, прыгнул с него обеими ногами на грудь потерпевшего.

В результате гость от полученных травм скончался.

Чтобы сокрыть следы преступления обвиняемый спрятал труп на участке, прилегающему к дому.

Теперь за это злодеяние ему придётся ответить перед судом.