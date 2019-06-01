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    В пьяной ссоре курянин забил знакомого и спрятал труп в огороде

    Вчера, 17:44
    В пьяной ссоре курянин забил знакомого и спрятал труп в огороде
    В Щиграх под суд идёт 30-летний мужчина, которого обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью, повлёкшем смерть потерпевшего. 
    По версии следствия, вечером 16 марта, курянин и его 55-летний знакомый выпивали в квартире обвиняемого. Собутыльники повздорили и хозяин дома стал избивать гостя руками по голове и грудной клетке. Потом он схватил с пола пустую стеклянную поллитровую бутылку и ещё несколько раз ударил несчастного по рукам и голове. Но и этого молодому мужчине показалось мало. Когда его жертва упала на пол, он стал избивать приятеля ногами. Встав ногами на подлокотник кресла, прыгнул с него обеими ногами на грудь потерпевшего.
    В результате гость от полученных травм скончался.  
    Чтобы сокрыть следы преступления обвиняемый спрятал труп на участке, прилегающему к дому.
    Теперь за это злодеяние ему придётся ответить перед судом.

     

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