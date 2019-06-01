В Курске полиция ищет лже-целительниц, которые облапошили пенсионерку на 336 тысяч

В Курске полиция разыскивает мошенниц, похитивших более 300 тысяч рублей у 87-летней пенсионерки. Сегодня днём на улице к потерпевшей подошли 2 женщины и завели разговор. Пожилая курянка рассказала незнакомкам о своей нелёгкой жизни. В разговоре потерпевшая упомянула, что у неё есть дочь. Злоумышленницы убедили пенсионерку в том, что у её дочери сглаз и сразу же предложили свою помощь в исцелении от недуга. Для этого обманщицы попросили принести из дома все имеющиеся сбережения и драгоценности. Пожилая женщина передала лже-целительницам деньги и золотую цепочку с крестиком, а взамен получила верёвочку, с которой надо было провести магический ритуал. Придя домой, потерпевшая осознала, что стала жертвой мошенниц и позвонила в полицию.





Приметы злоумышленниц:





1) Славянской внешности, на вид 55-60 лет, плотного телосложения, средний рост. Одета: серое платье ниже колен с белой надписью на груди, серые сланцы, на голове панамка светлого цвета, носит черную женскую сумку в руках.





2) Славянской внешности, на вид 55-60 лет, среднего телосложения, среднего роста, волос русый с сединой. Одета: темно-синяя блузка, черная юбка ниже колен, черные балетки, носит черную женскую сумку в руках.





Если Вам известна какая-либо информация о разыскиваемых лицах, просьба сообщить в полицию по телефону 02, 102.