Курская Коренская ярмарка - лучшая в России

В Минпромторге подвели итоги Всероссийского конкурса «Торговля России – 2019». В номинации «Лучшая ярмарка» дипломом и сертификатом победителя удостоена Курская Коренская ярмарка.

Каждое лето местечко Свобода Золотухинского района на несколько дней становится центром Курской области. Сюда съезжаются тысячи жителей региона, чтобы принять участие в традиционной Коренской ярмарке. В этом году она пройдёт с 27 по 30 июня.

По размаху торговли Коренская ярмарка – одна из крупнейших российских ярмарок, участниками которой являются представители регионов России и стран ближнего и дальнего зарубежья.

Ярмарочная программа не ограничивается только торговлей. Демонстрация творчества народных умельцев, коллективов художественной самодеятельности и профессиональных артистов, выставки и продажа картин, сувениров, яркие сельские подворья районов Курской области, конкурсы, игры и пляски, спортивные соревнования ждут гостей на ярмарке.



