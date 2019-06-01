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    Курская Коренская ярмарка - лучшая в России

    Вчера, 18:12
    Курская Коренская ярмарка - лучшая в России
    В Минпромторге подвели итоги Всероссийского конкурса «Торговля России – 2019». В номинации «Лучшая ярмарка» дипломом и сертификатом победителя удостоена Курская Коренская ярмарка. 
    Каждое лето местечко Свобода Золотухинского района на несколько дней становится центром Курской области. Сюда съезжаются тысячи жителей региона, чтобы принять участие в традиционной Коренской ярмарке. В этом году она пройдёт с 27 по 30 июня. 
    По размаху торговли Коренская ярмарка – одна из крупнейших российских ярмарок, участниками которой являются представители регионов России и стран ближнего и дальнего зарубежья. 
    Ярмарочная программа не ограничивается только торговлей. Демонстрация творчества народных умельцев, коллективов художественной самодеятельности и профессиональных артистов, выставки и продажа картин, сувениров, яркие сельские подворья районов Курской области, конкурсы, игры и пляски, спортивные соревнования ждут гостей на ярмарке.

     

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