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    Как стать участником программы по обеспечению жильем молодых семей

    Сегодня, 08:44
    Как стать участником программы по обеспечению жильем молодых семей
    Курская администрация утвердила список молодых семей – участников мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы РФ «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», изъявивших желание получить социальную выплату в 2020 году по муниципальному образованию «Город Курск».
    На основании заявлений, поданных в курское управление по делам семьи, демографической политике, охране материнства и детства с сентября 2018 года по май 2019 года, в список участников включены 233 молодые семьи, в том числе 21 молодая семья, воспитывающая троих и более детей.
    Количество молодых семей – претендентов на получение социальной выплаты в 2020 году мэрия определит после того, как Минстрой России проведёт конкурсный отбор субъектов Российской Федерации по участию в мероприятии по обеспечению жильем молодых семей.
    Участником мероприятий ведомственной целевой программы может быть молодая семья, в том числе имеющая одного ребенка и более, где один из супругов не является гражданином Российской Федерации, а также неполная молодая семья, состоящая из одного молодого родителя, являющегося гражданином России, и одного ребенка и более. Требования к участникам программы:

    а) возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье на день принятия органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации решения о включении молодой семьи - участницы ведомственной целевой программы в список претендентов на получение социальной выплаты в планируемом году не превышает 35 лет;

    б) молодая семья признана нуждающейся в жилом помещении;

    в) наличие у семьи доходов, позволяющих получить кредит, либо иных денежных средств, достаточных для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты.

    Подробная информация об участии в мероприятии по обеспечению жильем молодых семей размещена на сайте администрации в разделе «Программы/ Федеральные программы».

     

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