В Курске возле драмтеатра будут собирать батарейки

Курск присоединится к акции ООО «Дюраселл Раша» «Сдай батарейки с Duracell».

Переработанная батарейка - ценный источник вторичных ресурсов, таких как цинк, марганец, графит и железо, которые используются при производстве различных предметов от карандашей до рельсов. Ответственное обращение потребителей с использованными батарейками – основа экологического благополучия и сбережения ресурсов.

В Курске социальная акция пройдёт с 17 по 23 июня, контейнер для сбора батареек разместят на Театральной площади, напротив драмтеатра им. А.С. Пушкина.