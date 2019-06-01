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    В Курске возле драмтеатра будут собирать батарейки

    Сегодня, 09:11
    В Курске возле драмтеатра будут собирать батарейки
    Курск присоединится к акции ООО «Дюраселл Раша» «Сдай батарейки с Duracell». 
    Переработанная батарейка - ценный источник вторичных ресурсов, таких как цинк, марганец, графит и железо, которые используются при производстве различных предметов от карандашей до рельсов. Ответственное обращение потребителей с использованными батарейками – основа экологического благополучия и сбережения ресурсов.
    В Курске социальная акция пройдёт с 17 по 23 июня, контейнер для сбора батареек разместят на Театральной площади, напротив драмтеатра им. А.С. Пушкина.

     

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