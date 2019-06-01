В Промсвязьбанке решили способствовать комплексному развитию Московской области

Договор о банковском сотрудничестве между Промсвязьбанком и Московской областью был заключен в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2019). Подписание документов осуществили председатель Промсвязьбанка Петр Фрадков и губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Основные силы планируется приложить к социально-экономическому развитию региона, сообщает РИА LIVE24. В частности ПСБ планирует способствовать развитию в области малого и среднего предпринимательства.

Помимо этого сторонами оформлена договоренность о создании рабочих групп, а также проведении совместных консультаций для бизнеса. В целом планируется развивать следующие направления: дорожно-транспортный, производственный, жилищно-коммунальный, агропромышленный, топливно-энергетический и социальный комплексы.

По словам председателя Промсвязьбанка Петра Фрадкова, финансовое учреждение уже профинансировало проекты в Московской области на общую сумму в 35 миллиардов рублей, но в будущем планы по финансированию еще более значительные – 50 миллиардов рублей.

«На территории Московской области расположены крупные предприятия, заводы, военные части, проживает большое количество людей, и мы видим огромный потенциал для развития банка именно тут. Промсвязьбанк намерен стать надежным партнером для правительства и жителей Подмосковья», - заявил Фрадков.