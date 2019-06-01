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    В Курске очередной байкер без прав попал в аварию

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    В Курске очередной байкер без прав попал в аварию
    В четверг, 6 июня в Курске произошла очередная авария с участием мотоциклиста. И в очередной раз байкер был без прав. По информации ГИБДД, утром, в начале восьмого 28-летний мужчина ехал на мотоцикле по ул. Октябрьская со стороны ул. Фрунзе в направлении ул. Маяковского, когда на его пути оказался ВАЗ-21070, за рулём которого был 71-летний водитель, он ехал по ул. Первомайская в направлении ул. Дубровинского. Возле д.№107 по ул. Октябрьская, на перекресте ул. Октябрьская – Первомайская произошла столкновение, в результате которого байкер получил травмы, его доставили в 4-ю горбольницу.
     
     
    ФОТО - АВТОКАДР_46

     

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