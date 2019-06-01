Для детей сотрудников Курскэнерго наступило время больших возможностей

Более 80 детей сотрудников филиала ПАО «МРСК Центра» – «Курскэнерго» стали участниками пятой юбилейной профильной смены «Время твоих возможностей» в спортивно-оздоровительном Центре им. В. Терешковой. Такую возможность ребята получили в рамках действующего в МРСК Центра Коллективного договора, и благодаря тесному сотрудничеству энергетиков с администрацией Курской области и Курским областным комитетом «Электропрофсоюза».





Впереди у них квесты, маршрутные игры, фотоэкстримы, показательные выступления, живые концерты и многое другое.

Один из дней в лагере проведут представители профсоюзов энергопредприятий. Активисты профкома Курскэнерго познакомят участников смены с правилами электробезопасности, покажут тематические ролики, вручат каждому памятку с основными правилами поведения вблизи энергообъектов. Сотрудники Курскэнерго также проведут для детей творческие и спортивные мастер-классы. Перед ребятами выступят талантливые работники предприятия - неоднократные победители региональных смотров-конкурсов самодеятельного художественного творчества и первенств Курской области по футболу и хоккею с шайбой.





«Время твоих возможностей – это более 20 видов кружков, обучающих мастер-классов, порядка 20 гостей разнообразных из самых разных направлений, 20 тематических дней, уникальных по своему содержанию. Это 15 проектов детей, где они сами могут проявить свои таланты», – поделилась впечатлениями руководитель смены Маргарита Волина.