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    Курский депутат, не задекларировавший 27 квартир, намерен обратиться в Верховный суд

    Сегодня, 12:23
    Курский депутат, не задекларировавший 27 квартир, намерен обратиться в Верховный суд
    Депутат Курской областной Думы Игорь Астапов, тот самый, у которого прокуратура нашла 27 незадекларированных квартир, намерен обратиться в Верховный суд. Потому что облдума собирается лишить его депутатского мандата, выполняя решение Ленинского районного суда.

     - Депутатов лишают мандатов за то, что они вообще не подали декларацию о доходах. В моём случае декларация была подана. Я не имел намерения что-то скрывать или утаивать. Я полностью выполнил все нормы закона, - говорит в свою защиту без пяти минут бывший депутат. 

     

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