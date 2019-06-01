Курский депутат, не задекларировавший 27 квартир, намерен обратиться в Верховный суд

Депутат Курской областной Думы Игорь Астапов, тот самый, у которого прокуратура нашла 27 незадекларированных квартир, намерен обратиться в Верховный суд. Потому что облдума собирается лишить его депутатского мандата, выполняя решение Ленинского районного суда.





- Депутатов лишают мандатов за то, что они вообще не подали декларацию о доходах. В моём случае декларация была подана. Я не имел намерения что-то скрывать или утаивать. Я полностью выполнил все нормы закона, - говорит в свою защиту без пяти минут бывший депутат.



