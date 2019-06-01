В Курске на "зебрах" сбили двух пешеходов

Вечером 6 июня в Курске на улице Республиканская на "зебре" сбили пешехода. Как сообщили в ГИБДД, авария случилась примерно в 18.45 возле д.№17. 21-летний водитель ехал на автомобиле «Форд Фокус» со стороны ул. 3-я Агрегатная в направлении ул. Станционная и допустил наезд на 52-летнего мужчину, переходившего проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавшего мужчину с травмами госпитализировали в 4-ю горбольницу.

Ещё один пешеход пострадал в утренней аварии, также на переходе. В начале одиннадцатого возле д.№10 по Магистральному проезду 56-летний мужчина переходил проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу, в это время на его беду со стороны ул. Магистральная по Магистральному проезду в направлении ул. 1-я Степная ехал автомобиль ВАЗ-21099, за рулём которого был 32-летний водитель. В результате ДТП пешеход получил травмы, его госпитализировали.

ФОТО - АВТОКАДР_46