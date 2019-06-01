поиск по сайту
 

    В Курске на "зебрах" сбили двух пешеходов

    Сегодня, 12:34
    В Курске на
    Вечером 6 июня в Курске на улице Республиканская на "зебре" сбили пешехода. Как сообщили в ГИБДД, авария случилась примерно в 18.45 возле д.№17. 21-летний водитель ехал на автомобиле «Форд Фокус» со стороны ул. 3-я Агрегатная в направлении ул. Станционная и допустил наезд на 52-летнего мужчину, переходившего проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавшего мужчину с травмами госпитализировали в 4-ю горбольницу.
    Ещё один пешеход пострадал в утренней аварии, также на переходе. В начале одиннадцатого возле д.№10 по Магистральному проезду 56-летний мужчина переходил проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу, в это время на его беду со стороны ул. Магистральная по Магистральному проезду в направлении ул. 1-я Степная ехал автомобиль ВАЗ-21099, за рулём которого был 32-летний водитель. В результате ДТП пешеход получил травмы, его госпитализировали.   
     
     
    ФОТО - АВТОКАДР_46

     

    Напечатать К списку новостей
     
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Июнь 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама