В Курске превышено содержание свинца в атмосфере

Департамент экологической безопасности и природопользования Курской области взял выбросы свинца от завода «Аккумулятор» на контроль. Год назад содержание химического элемента в атмосфере в 16 раз превышало норму.

Нарушения есть до сих пор. Пришли последние результаты исследования – норма по свинцу выше предельно допустимой концентрации в 1,3 раза.

Так как «Аккумулятор» - объект федерального надзора, в отношении него будут приняты меры. Как сообщает телеканал «ТАКТ», пока идёт подготовка письма в соответствующие органы.



