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    В Курске превышено содержание свинца в атмосфере

    Сегодня, 13:26
    В Курске превышено содержание свинца в атмосфере
    Департамент экологической безопасности и природопользования Курской области взял выбросы свинца от завода «Аккумулятор» на контроль. Год назад содержание химического элемента в атмосфере  в 16 раз превышало норму. 
    Нарушения есть до сих пор. Пришли последние результаты исследования – норма по свинцу выше предельно допустимой концентрации в 1,3 раза. 
    Так как «Аккумулятор» - объект федерального надзора, в отношении него будут приняты меры. Как сообщает телеканал «ТАКТ», пока идёт подготовка письма в соответствующие органы.

     

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