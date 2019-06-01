Курская область. В Курчатовском море утонул 17-летний парень

Меньше недели назад в Курской области открылся купальный сезон. В Курчатове в пруду-охладителе Курской АЭС в шестом микрорайоне города, 6 июня произошёл несчастный случай. Купаясь в водоёме, погиб 17-летний парень. Трагедия случилась в зоне отдыха, где спасатели дежурят только по выходным.

Подросток с семьёй и подругой приехал из Курска на пляж. Как рассказывают очевидцы, юноша вместе с спутницей купались в районе буйков. Внезапно парень начал тонуть. Девушка не смогла помочь. В этом месте, по данным спасателей, находится 15-метровая яма.

Прибыли спасатели. Обследовав дно, водолазы обнаружили тело. Это первый случай трагедии на водохранилище за последние два года. Хотя городские власти заявляют, что данный данный пляж не является официальным, его всё же внесли в список пятидесяти двух областных мест отдыха.



