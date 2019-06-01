На выборах Губернатора Курской области впервые применят механизм «Мобильный избиратель»

Курская областная Дума сегодня на заседании приняла постановления о назначении выборов Губернатора Курской области. Выборы состоятся в единый день голосования 8 сентября 2019 года. Также в этот день пройдут дополнительные выборы депутата Курской областной Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу №3 (Центральный административный округ города Курска) в связи с тем, что полномочия депутата по этому округу были прекращены досрочно в феврале 2019 года, сообщили в курском избиркоме.

Со дня публикации постановления начнутся региональные избирательные кампании.

Впервые на выборах губернатора применят механизм «Мобильный избиратель». Это означает, что любой избиратель, где бы он ни находился, сможет проголосовать на удобном для него избирательном участке в Курской области вне зависимости от места своей регистрации. Для этого нужно заранее подать заявление в любую территориальную, участковую комиссии, через МФЦ или сайт госуслуг.

Ещё одна новая технология - куряне смогут проголосовать на цифровых избирательных участках в Москве. Этой возможностью могут воспользоваться граждане, зарегистрированные в Курской области, но находящиеся в день голосования в столице. Для того, чтобы проголосовать по месту нахождения в Москве, избирателю нужно также заранее подать заявление через сайт госуслуг.

В Курской области правом голоса обладают около 925 тысяч избирателей. Голосование пройдёт более чем на 1100 избирательных участках региона.



