В Курской области два фермера попались на махинациях с субсидиями

В Дмитриевском районе Курской области два фермера отправятся под суд. Их обвиняют совершении мошенничества с использованием служебного положения в крупном и особо крупном размере.

Как полагает следствие, глава крестьянско-фермерского хозяйства решил присвоить деньги, предоставляемые из федерального и областного бюджетов в виде грантов на развитие семейных животноводческих ферм.

Для этого он, используя реквизиты стороннего юридического лица, осуществляющего свою деятельность в Дмитриевском районе, изготовил документы о якобы имеющемся у него арендованном имуществе для содержания крупного рогатого скота, получил фиктивную регистрацию по нужному адресу и положительные характеристики своей производственно-хозяйственной деятельности. Эти документы, а также мнимый договор купли-продажи крупного рогатого скота он предоставил в Комитет агропромышленного комплекса Курской области.

На основании представленных фиктивных документов Комитет АПК региона выделил ему субсидии в общей сумме более 4 млн. руб., которые перечислили на его расчетный счёт в банке.

Позднее таким же способом этот фермер и его сообщник получили ещё более 1 млн. руб.

Похищенное добро ушлые предприниматели потратили не на рогатый скот, а на свои нужды, а бюджетам различных уровней причинили тем самым немалый материальный ущерб.

Уголовное дело направлено в Дмитриевский райсуд, который и решит судьбу фермеров.