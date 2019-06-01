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    В Курской области два фермера попались на махинациях с субсидиями

    Сегодня, 14:53
    В Курской области два фермера попались на махинациях с субсидиями
    В Дмитриевском районе Курской области два фермера отправятся под суд. Их обвиняют  совершении мошенничества с использованием служебного положения в крупном и особо крупном размере.
    Как полагает следствие, глава крестьянско-фермерского хозяйства решил присвоить деньги, предоставляемые из федерального и областного бюджетов в виде грантов на развитие семейных животноводческих ферм.
    Для этого он, используя реквизиты стороннего юридического лица, осуществляющего свою деятельность в Дмитриевском районе, изготовил документы о якобы имеющемся у него арендованном имуществе для содержания крупного рогатого скота, получил фиктивную регистрацию по нужному адресу и положительные характеристики своей производственно-хозяйственной деятельности. Эти документы, а также мнимый договор купли-продажи крупного рогатого скота он предоставил в Комитет агропромышленного комплекса Курской области.
    На основании представленных фиктивных документов Комитет АПК региона выделил ему субсидии в общей сумме более 4 млн. руб., которые перечислили на его расчетный счёт в банке.
    Позднее таким же способом этот фермер и его сообщник получили ещё более 1 млн. руб.
    Похищенное добро ушлые предприниматели потратили не на рогатый скот, а на свои нужды, а бюджетам различных уровней причинили тем самым немалый материальный ущерб.
    Уголовное дело направлено в Дмитриевский райсуд, который и решит судьбу фермеров.

     

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