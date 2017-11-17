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    В выходные курских автомобилистов снова ждут проверки на трезвость

    Сегодня, 15:17
    В выходные курских автомобилистов снова ждут проверки на трезвость
    В предстоящие выходные сотрудники ГИБДД проверят водителей на трезвость. Рейды пройдут в Курске и в районах области. Напомним, управление автомобилем в состоянии опьянения предусматривает административную ответственность в виде штрафа в 30 тысяч рублей и лишения прав на срок от 1,5 до 2 лет. За повторную поездку в нетрезвом состоянии наступает уголовная ответственность. Курян призывают сообщать о неадекватных водителях по телефону 02, с мобильного - 102; телефоны дежурной части Отдельного Батальона ДПС ГИБДД (4712) 36-70-01, 36-70-02.

     

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