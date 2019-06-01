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    В Курской области продолжают гибнуть пчёлы

    Сегодня, 15:47
    В Курской области продолжают гибнуть пчёлы
    В Курской области продолжается массовая гибель пчёл. Накануне тревожные сигналы поступили и из Курчатовского района. В соцсетях появилось сообщение о том, что в деревне Дружная без предупреждения начали обрабатывать поля и у всех пчеловодов начали умирать пчелиные семьи.
    Из Щигровског района также поступают сообщения, что вместе с пчёлами гибнут и растения.
    Житель деревни Хитрова Щигровского района говорит, что пострадал его огород. «Весь огород выгорел, придомовая территория тоже, — рассказывает мужчина. — Кто возместит урожай? Кроме того, там находится маленький ребёнок, как ему теперь гулять?»
    Напомним, в конце мая пчелиные семьи погибли в Тимском и Медвенском районах. Специалисты из регионального комитета ветеринарии на местах падежа взяли пробы, направили их в областную ветеринарную лабораторию. Результаты анализов станут известны через несколько дней.

     

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