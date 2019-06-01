В Курской области продолжают гибнуть пчёлы

В Курской области продолжается массовая гибель пчёл. Накануне тревожные сигналы поступили и из Курчатовского района. В соцсетях появилось сообщение о том, что в деревне Дружная без предупреждения начали обрабатывать поля и у всех пчеловодов начали умирать пчелиные семьи.

Из Щигровског района также поступают сообщения, что вместе с пчёлами гибнут и растения.

Житель деревни Хитрова Щигровского района говорит, что пострадал его огород. «Весь огород выгорел, придомовая территория тоже, — рассказывает мужчина. — Кто возместит урожай? Кроме того, там находится маленький ребёнок, как ему теперь гулять?»