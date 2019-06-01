Лев Лещенко побывал в селе Любимовка Курской области

В село Любимовка Большесолдатского района приехал Лев Лещенко. Народный артист РСФСР, почетный гражданин Курской области навестил земляков, по приглашению сенатора Совета Федерации Александра Михайлова и председателя Курской областной Думы Николая Жеребилова, сообщает телеканал " ТАКТ ". На местном сахарном заводе трудился дед Льва Валерьяновича, а еще пел в церковном приходе, которому в этом году исполняется 170 лет. Подробности визита прямо сейчас.

Любимовка – место силы для народного артиста РСФСР Льва Лещенко. Здесь родился его отец, сюда в далеком 1900 году приехал его дед. Он помогал местному приходу и пел в церковном хоре. Поэтому свой визит на родную землю певец начал именно с Храма Великомученика Дмитрия Солунского. Его основали в 1849 году и как утверждают прихожане, никогда не прекращали службы. В последние годы приход восстанавливают. Самые сложные работы уже позади.





Петр Шафранов, помощник депутата Курской областной Думы: "Привезли купола, кресты новые – стоял вопрос как укрепить их на основании. Основание надо было укреплять высота тут свыше сорока метров… приходилось проявлять осторожность …".





Лев Лещенко беседует с настоятелем. Именно в этой церкви крестили отца артиста. Певец интересуется ходом реставрационных работ. В силу напряженного гастрольного графика приезжать сюда удается редко, но поддержку оказывает всегда. Восстановление храма будет продолжено.





Вячеслав Федюкин, депутат Курской областной Думы: "Этот храм является исторической ценностью и здесь очень аккуратно ищут баланс между культурной памятью и желанием сделать что-то по-современному".





На память священнослужители дарят икону. Его не отпускают, но надо спешить. После утренней службы дед Льва Лещенко торопился на сахарный завод. Сегодня почетного гостя здесь встречает трудовой коллектив обновленного предприятия. Технолог Наталья Мусалова бережного хранит фотографию тридцатилетней давности. Тогда артист впервые вернулся на малую Родину.





Чуть позже Лещенко встречался с заводчанами в компании Владимира Винокура. В этот раз юморист не смог приехать, но Лев Валерьянович привез селянам привет от еще одного знаменитого земляка.





Лев Лещенко: "(Винокур) он в Улан-Удэ где то, а так бы приехал. Надо концертик тут организовать совместный попозже. Повзрослеем чуть-чуть…Я счастлив что я вновь на своей Родине, здесь родились мои предки. Спасибо огромное Александру Николаевичу, который инициировал эту встречу… Как сказал наш Президент – мы устремлены в будущее, а будущее - это творчество. Созидание и любовь к Отечеству, к дому где ты живешь.".





О любви к Отечеству говорили и в местной школе





В любимовской школе учился и председатель Курской областной Думы Николай Жеребилов, который вместе с сенатором Александром Михайловым организовали встречу.





Николай Жеребилов, председатель Курской областной Думы: "Это моя родина , моя школа, где я учился. Музей – это был первый Б класс . много звезд у нас в эстраде, политике, но не все звезды помнят о том уголке, где были их предки. Лев Валерьянович, особенный удивительный человек который никогда не порывал связь с Родиной.".





На память о своем визите Лев Лещенко расписался на фотоснимках, которые пополнят музейную коллекцию и подарил букет алых роз, старейшему педагогу школы - учителю математики Наталье Соколовой. На встрече с журналистами артист отметил, что очень волнуется когда приезжает на малую Родину, и то что увидел сегодня его порадовало.





Лев Лещенко: "Радуют дороги, радует сахарный завод, заложенный 100 с лишним лет назад, где работали мои предки, рядом молодежь. Есть проблемы, но мы преодолеваем постепенно и будоражим себя в хорошем смысле слова, чтобы жизнь наша становилась лучше и интереснее.".





После еще одна встреча. На площади у импровизированной сцены собрались жители Любимовки. Они ждали народного артиста, своего земляка но до конца не верили, что эта встреча состоится. Оттого еще громче они подпевают любимые многими поколениями песни.



