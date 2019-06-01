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    Из-за чемпионата по велоспорту в Курской области на выходных перекроют движение

    Сегодня, 16:42
    Из-за чемпионата по велоспорту в Курской области на выходных перекроют движение
    В Курском районе на выходных пройдёт чемпионат Курской области по велосипедному спорту, в связи с этим:
    Завтра, 8 июня с 10 до 15 часов будет закрыто движение всех видов транспорта по автодороге «Обход деревни Зорино», вблизи «Курского областного клинического онкодиспансера» от автодороги М-2 «Крым» до поворота на деревню Зорино, в сторону Воронежа.
    Проехать можно будет по ул. Магистральная и по деревне Зорино.
    В воскресенье, 9 июня с 10 до 14 часов закроют движение всех видов транспорта на всём протяжении автодороги «Верхняя Медведица-Разиньково» Курского района.
    8 июня в полдень на трассе в районе онкологического диспансера (х. Кислино, ул. Елисеева, 1) стартует индивидуальный заезд на 25 км. 
    Групповая шоссейная гонка состоится 9 июня. Гонщики стартуют у д. Верхнекасиново Курского района, маршрут в 25 км будет круговой - разворот у д. Разиньково. Заезд участников на шоссейных велосипедах - в 11:00, на гибридных – в 11:20. 

     

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