Жители хутора Зубков Курского района лишились пляжного отдыха

Купальный сезон только начинается, а куряне уже ищут свободную минуту, чтобы приехать на пляж. Эти излюбленные места отдыха горожан находятся в нескольких километрах от областного центра. Ежегодно в Мокву приезжают целыми семьями.

телеканал " Такт " . Чтобы добраться до пляжа, приходится тратить немало времени. Спустя год ситуация не изменилась. Огромные траншеи и канавы, напоминающие окопы времен Великой Отечественной войны, преграждают путь к местам отдыха, сообщает. Чтобы добраться до пляжа, приходится тратить немало времени.

С береговыми линиями ситуация схожая. Владельцы коттеджей устанавливают заборы, плавно переходящие в реку. Население считает это самозахватом территории.





Сергей Павлов, заместитель руководителя ДБВУ, начальник отдела водных ресурсов по Курской области: «Береговая полоса объектов общего пользования – 20 метров от уреза воды, за исключением периода стояния льда. Это статья 6 водного кодекса. Она общедоступна для всех граждан. Каждый гражданин имеет право там отдыхать, купаться, загорать, пристать на лодочке, рыбачить или просто гулять».





Жителям Курска остались лишь небольшие участки берега. Правда, рядом с некоторыми находится опасно – на пляже в частном секторе микрорайона Волокно работал земснаряд.

Впрочем, население не сдается и продолжает вести битву с потерявшими всякий страх застройщиками коттеджей, пишет жалобы в прокуратуру и местные органы власти, однако на месте убранных заборов тут же появляются новые.

Администрация Курского района уже несколько лет находится в блаженном созерцании этого беспредела, пока Владимир Рыжиков занят раздачей земельных участков «для избранных». Возможно, губернатору Курской области стоит указать своим подчиненным на выпиющие нарушения законодательства и потребовать от них восстановить попранное право курян на доступ к рекам Курской области.











