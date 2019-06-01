В Курской области построят маслоэкстракционный завод

В ходе Петербургского международного экономического форума врио губернатора Курской области Роман Старовойт провел рабочую встречу с председателем правления АО «Россельхозбанк» Борисом Листовым и директором ООО УК «Содружество» Александром Шендерюком-Жидковым. По итогам мероприятия стороны подписали соглашение о сотрудничестве в целях реализации инвестиционного проекта ООО «Курскагротерминал».

Проект предусматривает строительство в Курской области завода по переработке масличных культур общей мощностью свыше 1 млн тонн в год. Объем инвестиций в строительство завода составит 20 млрд рублей. Реализация проекта позволит создать порядка 450 новых рабочих мест.





«Работа с регионами - ключевая часть повестки Россельхозбанка в рамках ПМЭФ. Наша задача - финансировать региональные проекты и мы активно работаем с главами регионов как в части обсуждения общих направлений развития АПК, так и над поддержкой отдельных перспективных инвестиционных проектов. Открытие перерабатывающего производства УК «Содружество» в Курской области именно такой проект. Мы видим все предпосылки для успешной работы нового предприятия: колоссальный опыт «Содружества», благоприятный инвестиционный климат региона и развитая логистическая инфраструктура», – подчеркнул Председатель Правления АО «Россельхозбанк» Борис Листов.





Директор УК «Содружество» Александр Шендерюк-Жидков отметил, что Центральный федеральный округ стал лидером в России по производству соевых бобов и не случайно компания выбрала Курскую область для размещения своего нового предприятия.





«Именно в Курской области мы начали свой бизнес 25 лет назад, а сегодня вокруг главы региона сформировалась активная команда единомышленников, которая создала для нашей компании режим наибольшего благоприятствования. Сейчас мы являемся лидером российского рынка переработки соевых бобов и уверены, что благодаря партнерству с Россельхозбанком сможем создать на курской земле новую точку роста переработки сои в стране», - отметил директор УК «Содружество» Александр Шендерюк-Жидков.





Как рассказал врио губернатора Курской области Роман Старовойт, в регионе всегда готовы оказать поддержку проектам, которые вносят вклад в развитие экономики области.





«Агропромышленный комплекс региона активно развивается, в том числе и по объему посевных площадей. В этом году мы на 20% увеличили посевы сои и в ближайшие годы намерены выйти по этой культуре на показатель, рекомендованный Минсельхозом РФ, - 300 тыс. га. Но при этом у нас нет перерабатывающих производств. Поэтому строительство маслоэкстракционного завода имеет очень важное значение для Курской области. Со своей стороны, мы готовы создать все условия для успешной реализации этого проекта и создания благоприятного инвестиционного климата», - подчеркнул глава региона.





Группа компаний «Содружество» является крупнейшим предприятием АПК России. На сегодняшний день ГК «Содружество» - международная вертикально интегрированная агропромышленная группа с годовым оборотом порядка 3 млрд долл. США. С Россельхозбанком компания сотрудничает с 2012 года и за это время профинансировала за счет средств банка крупный проект по покупке железнодорожных вагонов, а также регулярно привлекает для финансирования оборотного капитала более 300 млн долл. США. На территории Курской области Россельхозбанк работает с 2001 года. За это время он вложил в экономику области более 163 млрд рублей кредитных ресурсов, в том числе более 69 млрд рублей на инвестиционные цели. Было профинансировано 28 инвестиционных проектов.



