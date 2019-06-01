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    Курский «Экотекс» устранил нарушения в работе датчиков очистки воздуха

    Вчера, 09:00
    Курский «Экотекс» устранил нарушения в работе датчиков очистки воздуха
    Курский завод ООО «Экотекс» устранил нарушения в работе датчиков очистки воздуха. Об этом сообщает пресс-служба областной администрации. Настройку высокотехнологичного оборудования на производстве провели представители компании-поставщика.
    Иностранные инженеры, которые приехали по просьбе руководства «Экотекс», выявили целый ряд нарушений. Как выяснилось, здесь неправильно работала машина для сушки трикотажного полотна: была превышена температура и снижена скорость конвейера. В результате этого происходил перегрев полотна и выделялся запах, на который жаловались местные жители.
    Инженеры настроили корректную работу автоматики и дали рекомендации по дальнейшей работе специалистам предприятия. Все это позволит нейтрализовать специфический запах.
    Испытательные работы всего оборудования, задействованного в технологическом процессе провели в субботу в присутствии жителей, экологов и надзорных органов. Специфического запаха не зафиксировали.  
    Руководитель ООО «Экотекс» Тахир Мурзин принес извинения за сложившуюся по вине предприятия ситуацию.

    «Если же местные жители снова почувствуют специфических запах, идущий с предприятия, то оно будет немедленно остановлено», – отметил директор департамента экологической безопасности и природопользования Курской области Константин Поляков.

    Константин Поляков также подчеркнул, что в понедельник на заводе начнётся монтаж фильтров дополнительной очистки воздуха.
    Кроме того, предприятию предложили установить датчики мониторинга выбросов вредных веществ. Их показания можно будет отслеживать в режиме онлайн. 

     

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