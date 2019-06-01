поиск по сайту
 

    В Курске на Союзной маршрутка насмерть сбила женщину. Водитель скрылся, но его поймали

    Вчера, 10:13
    В Курске на Союзной маршрутка насмерть сбила женщину. Водитель скрылся, но его поймали
    8 июня около 10 часов вечера В Курске маршрутка насмерть сбил женщину. Это случилось около автобусной остановки "Полёт" по ул. Союзная д. 30. Водитель маршрутного такси ехал со стороны ул. 2-я Рабочая по улице Союзная в направлении ул 1-я Агрегатная, начиная движение от остановки Полёт он допустил наезд на женщину-пешехода, которая от полученных повреждений скончалась на месте. Водитель с места ДТП скрылся. Его задержали сотрудники ДПС на ул. Орловская по ориентировке дежурной части, по "горячим следам" в ходе операции "Перехват", - сообщили в ГИБДД. 40-летний водитель был трезв. По данному факту проводится проверка.

     

    Напечатать К списку новостей
     
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Июнь 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама