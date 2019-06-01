В Курске на Союзной маршрутка насмерть сбила женщину. Водитель скрылся, но его поймали

8 июня около 10 часов вечера В Курске маршрутка насмерть сбил женщину. Это случилось около автобусной остановки "Полёт" по ул. Союзная д. 30. Водитель маршрутного такси ехал со стороны ул. 2-я Рабочая по улице Союзная в направлении ул 1-я Агрегатная, начиная движение от остановки Полёт он допустил наезд на женщину-пешехода, которая от полученных повреждений скончалась на месте. Водитель с места ДТП скрылся. Его задержали сотрудники ДПС на ул. Орловская по ориентировке дежурной части, по "горячим следам" в ходе операции "Перехват", - сообщили в ГИБДД. 40-летний водитель был трезв. По данному факту проводится проверка. Вчера, 10:13 К списку новостей