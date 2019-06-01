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    В Курске пенсионерка на "зебре" попала под КАМАЗ

    Вчера, 10:38
    В Курске пенсионерка на
    В Курске пенсионерка на "зебре" попала под КАМАЗ. Авария произошла 8 июня примерно в 11.21 возле д. 2 А по ул. Литовская. Как сообщают в ГИБДД, 78-летняя женщина переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу, когда на дорогу выехал КАМАЗ, за рулём которого был 51-летний водитель. Он двигался со стороны ул. Сумская в направлении ул. Добролюбова. Автомобилист допустил наезд на женщину, в результате чего курянка получила ранения. Её доставили в больницу, где позднее она скончалась от полученных травм.

     

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