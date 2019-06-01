Курская область заключила 10 соглашений на площадке ПМЭФ-2019

Администрация Курской области за два дня работы Петербургского международного экономического форума заключила 10 значимых для региона соглашений.

Документы о сотрудничестве подписаны с ГК «ЛАНИТ», фондом «Сколково», ГК «Росатом», ПАО «Газпром нефть», АО «ЭР-Телеком Холдинг», ООО «1С», Министерством спорта РФ, АО «Россельхозбанк» и УК «Содружество», также заключен договор с ГК «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» в рамках которого регион получит 62,2 млн рублей на реконструкцию теплосетей в поселке им. К. Либкнехта.

Закрепленные на ПМЭФ договоренности позволят приступить к строительству в Курской области маслоэкстракционного завода мощностью 1 млн тонн в год и стоимостью 20 млрд рублей. Также в рамках соглашений предусмотрены поставки в регион современных битумных и смазочных материалов, развитие телекоммуникационной инфраструктуры в населенных пунктах и цифровизации области. Кроме того, продолжится работа по обеспечению благоприятных условий для укрепления научно-технического, инновационного, производственного сотрудничества.

В ходе форума врио губернатора Курской области Роман Старовойт провел переговоры с исполнительным директором АНО «Агентство инвестиций в социальную сферу» Ильей Ковалевым, с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в РФ Владимиром Семашко, а также с генеральным директором АО «Сбербанк Лизинг» Вячеславом Спировым. В рамках этих встреч стороны обсудили варианты дальнейшего сотрудничества.

Также Роман Старовойт принял участие в деловом завтраке Сбербанка «Россия 2024: как совместить стабильность и реформы». Модератором дискуссии выступил председатель правления Сбербанка Герман Греф. Участники мероприятия обсудили проблемы и перспективы реализации национальных проектов по 12 направлениям стратегического развития к 2024 году.

Вопросам реализации национальных проектов было посвящено и заседание консультативной комиссии Государственного совета. В его рамках принят ряд решений, которые помогут регионам быстрее и эффективнее реализовать нацпроекты. Напомним, врио губернатора Курской области возглавляет подгруппу направления «Транспорт» по подготовке заседания президиума Госсовета.

Центральным событием Петербургского международного экономического форума, в котором также принял участие Роман Старовойт, стало пленарное заседание «Формируя повестку устойчивого развития», на котором выступил президент России Владимир Путин.