В Курске с поличным поймали воришек ЖД рельсов

Сотрудники Железнодорожного отдела полиции и линейного отдела МВД на транспорте задержали подозреваемых в хищении с поличным. При проверке ЖД путей близ улицы Н. Раздельная стражи порядка заметили группу молодых людей с мешками. Внутри оказались элементы крепления железнодорожных рельс – прокладки, костыли и клемные болты, которые злоумышленники только что демонтировали с резервной ветки. Воров доставили в отдел полиции, где выяснилось, что рельсы они похитили в несколько приёмов, а металл прятали, чтобы позже сдать в пункт приёма лома. Общий ущерб, нанесённый собственнику имущества «Курской дистанции пути» превысил 20 тысяч рублей. Подозреваемые дали признательные показания, не стали отрицать свою причастность и к ранее совершённым аналогичным кражам. Возбуждено уголовное дело. Предприимчивым курянам грозит до 5 лет лишения свободы.