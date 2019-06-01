Курская область. В Рыльске отремонтируют Базарную площадь, в Курчатове - пляж

Проекты двух городов Курской области - Рыльска и Курчатова - победили во всероссийском конкурсе малых городов и исторических поселений, организованном Минстроем России. Со всей страны отобрано 80 проектов из 46 субъектов.

Теперь в Рыльске реконструируют Базарную площадь. Она станет полностью пешеходной, её замостят булыжником, восстановив исторический вид. Появятся новые деревянные торговые павильоны и амфитеатр между ними. Дети смогут провести время у игрового ручья, а в южной части площади будет зелёная зона отдыха.













«Благоустроив территорию перед объектом культурного наследия – Гостиными дворами, мы планируем привлечь инвесторов. Мы видим здесь возможность организовать кафе, сувенирную лавку, возможно, гостиницу», – рассказал глава Рыльска Дмитрий Великодный.





Проект обойдётся в 103,5 млн рублей, из них федеральные средства – 55 млн.





Курчатов же получит из федерального бюджета 80 млн. рублей на реализацию проекта «Теплый берег». Всего для благоустройства необходимо 150 млн рублей. Начать работы планируют в мае 2020 года, завершить — в конце того же года.

Вдоль берега водохранилища появится экологическая набережная, оборудованная информационными табличками о местных растениях и животных. Она будет образовывать единую сеть природных маршрутов, вело- и пешеходных дорожек.

Пляжную зону расширят и построят павильоны для инвентаря. Перед въездом на пляж обустроят парковки. Расширится Парк птиц, будут организованы отдельные площадки для выгула собак. Власти Курчатова надеются привлечь малый бизнес для обустройства летних кафе, пункта велопроката и пр.





«Этот проект предназначен не только для жителей Курчатова. Ежегодно к нам приезжает много гостей со всей области – больше, чем население нашего города», – рассказал глава Курчатова Игорь Корпунков.