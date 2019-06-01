Курская область. В Курчатове в ванной утонул трёхмесячный младенец

В Курчатове Курской области в ванной утонул младенец из многодетной семьи. Трагедия произошла в ночь с субботы на воскресенье в одной из квартир дома по улице Энергетиков. Как сообщают правоохранители, мать проснулась посреди ночи и увидела, что в кроватке нет младшего сына. Ребёнка она обнаружила в ванной. Он был мёртв. Там же находился спящий отец семейства. В этот день малышу исполнилось 3 месяца. В семье есть также ещё двое детей.

Разбираться в обстоятельствах трагедии теперь предстоит следователям.