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    Курская область. В Курчатове в ванной утонул трёхмесячный младенец

    Вчера, 14:07
    Курская область. В Курчатове в ванной утонул трёхмесячный младенец
    В Курчатове Курской области в ванной утонул младенец из многодетной семьи. Трагедия произошла в ночь с субботы на воскресенье в одной из квартир дома по улице Энергетиков. Как сообщают правоохранители, мать проснулась посреди ночи и увидела, что в кроватке нет младшего сына. Ребёнка она обнаружила в ванной. Он был мёртв. Там же находился спящий отец семейства. В этот день малышу исполнилось 3 месяца. В семье есть также ещё двое детей.
    Разбираться в обстоятельствах трагедии теперь предстоит следователям. 

     

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