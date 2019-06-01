поиск по сайту
 

    В Курске в ДТП пострадала пассажирка маршрутки

    Вчера, 15:21
    В Курске в ДТП пострадала пассажирка маршрутки
    8 июня примерно в 18.45 возле д.№95«Б» по ПЛК произошло столкновение автомобиля ВАЗ-21074, под управлением 27-летнего водителя, который ехал по ул. ПЛК со стороны автодороги М-2 "Крым" в направлении Льговского кольца и поворачивал налево на ул. Крюкова, с автомобилем «Форд Транзит», за рулём которого был 60-летний водитель, двигавшимся по ул. ПЛК со стороны Льговского кольца в сторону автодороги М-2 "Крым". В результате столкновения пострадала 81-летняя пассажирка микроавтобуса. Потом она с травмами обратилась в 4 горбольницу Курска.

     

    Напечатать К списку новостей
     
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Июнь 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама