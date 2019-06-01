В Курске в ДТП пострадала пассажирка маршрутки

8 июня примерно в 18.45 возле д.№95«Б» по ПЛК произошло столкновение автомобиля ВАЗ-21074, под управлением 27-летнего водителя, который ехал по ул. ПЛК со стороны автодороги М-2 "Крым" в направлении Льговского кольца и поворачивал налево на ул. Крюкова, с автомобилем «Форд Транзит», за рулём которого был 60-летний водитель, двигавшимся по ул. ПЛК со стороны Льговского кольца в сторону автодороги М-2 "Крым". В результате столкновения пострадала 81-летняя пассажирка микроавтобуса. Потом она с травмами обратилась в 4 горбольницу Курска.