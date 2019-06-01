В аварии под Курском по вине пьяного водителя пострадали дети

В воскресенье в Золотухинском районе произошла авария, в которой пострадали шесть человек, среди них двое детей. Как сообщили в ГИБДД, 9 июня примерно в 15:57 на 4 км автодороги «Золотухино-Казанка-Сергеевка» столкнулись автомобили «LAND ROVER Freelander», двигавшегося со стороны п. Золотухино в сторону д. Сергеевка и встречный ВАЗ-2115. От удаора автомобили опрокинулись. В результате ДТП пострадали 20-летний водитель ВАЗа и его пассажиры: три девушки, 21-го года, 22-х и 26-ти лет, а также двое детей 4-х и 8-ми лет. Они получили ранения различной степени тяжести.

В Госавтоинспекции отметили, что 48-летний водитель иномарки находился в состоянии алкогольного опьянения.





Добавим, всего за выходные стражи порядка поймали 36 пьяных водителей, 5 автомобилистов отказались от прохождения медосвидетельствования, ещё 6 - задержаны за повторное нарушение.



