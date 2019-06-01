Курская управляйка задолжала за холодную воду почти 2 миллиона рублей

Прокуратура требует наказать одну из курских управляющих компаний за нарушение лицензионных требований.

Надзорное ведомство проверило соблюдения лицензионного и жилищного законодательства, в результате выяснилось, что управляющая компания несвоевременно и не в полном объёме оплачивала услуги холодного водоснабжения и водоотведения. В результате за 2018 год образовалась задолженность более 1 млн. 900 тыс. руб.

Прокурор Курска возбудил в отношении управляющей компании дело об административном правонарушении. Её руководителю внесено представление с требованием устранить выявленные нарушения.

Результаты рассмотрения актов реагирования находятся на контроле прокуратуры.