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    Курская управляйка задолжала за холодную воду почти 2 миллиона рублей

    Вчера, 16:43
    Курская управляйка задолжала за холодную воду почти 2 миллиона рублей
    Прокуратура требует наказать одну из курских управляющих компаний за нарушение лицензионных требований. 
    Надзорное ведомство проверило соблюдения лицензионного и жилищного законодательства, в результате выяснилось, что управляющая компания несвоевременно и не в полном объёме оплачивала услуги холодного водоснабжения и водоотведения. В результате за 2018 год образовалась задолженность более 1 млн. 900 тыс. руб.
    Прокурор Курска возбудил в отношении управляющей компании дело об административном правонарушении. Её руководителю внесено представление с требованием устранить выявленные нарушения.
    Результаты рассмотрения актов реагирования находятся на контроле прокуратуры. 

     

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