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    Курянка заплатит 100 тыс. руб. штрафа за фиктивную постановку на учёт иностранки

    Вчера, 17:17
    Курянка заплатит 100 тыс. руб. штрафа за фиктивную постановку на учёт иностранки
    В Курске суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 43-летней женщины. Её признали виновной в фиктивной постановке на учёт иностранки. 
    Курянка поставила на учёт по своему месту жительства в качестве места пребывания на территории России с целью последующего трудоустройства гражданку Армении. Впоследствии женщина неоднократно продлевала действие учёта. Фактически иностранка вместе со своей семьёй проживала по другому адресу. А это нарушение закона.
    Теперь добродушная курянка обязана заплатить 100 тыс. руб. штрафа.  

     

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