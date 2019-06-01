Курянка заплатит 100 тыс. руб. штрафа за фиктивную постановку на учёт иностранки

В Курске суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 43-летней женщины. Её признали виновной в фиктивной постановке на учёт иностранки.

Курянка поставила на учёт по своему месту жительства в качестве места пребывания на территории России с целью последующего трудоустройства гражданку Армении. Впоследствии женщина неоднократно продлевала действие учёта. Фактически иностранка вместе со своей семьёй проживала по другому адресу. А это нарушение закона.

Теперь добродушная курянка обязана заплатить 100 тыс. руб. штрафа.



