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    В Общественном совете Курска засомневались в возможности проводить в парке Бородино культурные мероприятия

    Вчера, 17:46
    В Общественном совете Курска засомневались в возможности проводить в парке Бородино культурные мероприятия
    31 мая состоялось очередное заседание Общественного совета Курска, на котором возникла бурная дискуссия по вопросу возможного использования (или запрета использования) территории парка Героев гражданской войны (в народе Бородино) для проведения общественно-культурных мероприятий.
    Своё мнение по этому поводу может высказать каждый курянин. Опрос проводится на официальном социологическом портале Курской области: соцпортал46.рф.
    Предлагается ответить на вопрос: Поддерживаете ли Вы проведение общественно-культурных мероприятий (таких как «Танцующий город», «Субботний вечер» и пр.) в парке Героев гражданской войны Курска?

    И варианты ответов:
    1. Поддерживаю и считаю это важным для горожан, проживающих в центре города, особенно для старшего поколения, так как у нас немного подобных площадок, входящих в зеленую зону города.

    2. Поддерживаю частично, так как полагаю необходимым четкое разделение двух обособленных территориальных зон парка – зоны захоронения и зоны отдыха и развлечений.

    3. Поддерживаю, но только после осуществления переноса тел, захороненных в парке, в иные места захоронений.

    4. Возражаю, парк является местом захоронения наших соотечественников, погибших в годы Гражданской войны, поэтому проведение здесь любых общественно-культурных мероприятий неприемлемо.

    Пока сторонников и противников культурных мероприятий в парке поровну - по 36% проголосовавших. 19% поддерживают запрет частично, а 9% считают, что веселиться в парке можно только после переноса захороненных тел.

     

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