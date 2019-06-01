Фонд ЖКХ выделил Курской области 62 миллиона на замену теплосетей

Фонд содействия реформированию ЖКХ поможет регионам в реализации программы расселения аварийного жилья, реконструкции теплосетей и очистных сооружений. Соответствующие соглашения подписаны в рамках Петербургского международного экономического форума и с Курской областью.

Как сообщает телеканал " ТАКТ ", в рамках соглашения начнутся работы по обновлению теплосетей поселка имени Карла Либкнехта в Курчатовском районе. Они находятся в максимально изношенном состоянии. Будет реконструировано более 16 километров теплосетей. Полная стоимость проекта составляет 103,7 миллиона рублей, из них Фонд выделит 62 миллиона рублей.



