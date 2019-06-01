Во время летних каникул в детских лагерях и санаториях отдохнут более 30 тысяч юных курян

Об этом шла речь на заседании трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, которое провел заместитель губернатора Курской области Максим Бесхмельницын.

О готовности к проведению летней оздоровительной кампании детей в Курской области доложила заместитель председателя областного комитета по делам молодежи и туризму Оксана Иванова.

В этом году будут работать 290 лагерей с дневным пребыванием детей, 21 загородный лагерь, 8 санаториев, 34 лагеря труда и отдыха. Пройдут и 50 профильных смен, в них примут участие семь тысяч детей. В целом за счет средств областного и муниципального бюджетов в этом году смогут отдохнуть не менее 33,5 тыс. детей.

Всеми формами отдыха, оздоровления, досуга, занятости и временным трудоустройством будет охвачено более 106 тысяч человек. В первоочередном порядке внимание уделят детям, находящимся в трудной жизненной ситуации.





«Совместные усилия всех служб и ведомств направлены на то, чтобы не допустить чрезвычайных ситуаций и несчастных случаев с детьми во время оздоровительной кампании», - отметила Оксана Иванова.





Кроме того, главам муниципальных образований, имеющих в собственности лагеря и санатории, рекомендовано отремонтировать дороги к этим учреждениям.