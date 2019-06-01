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    Курских должников вызвали в мэрию

    Вчера, 09:22
    Курских должников вызвали в мэрию
    В администрации Курска состоялось заседание комиссии по мобилизации налоговых и других платежей. На собрание пригласили руководителей организаций и несколько физических лиц.
    У всех участников есть задолженности. В общей сложности областной и городской бюджеты недосчитались более 14 миллионов рублей.
    Большинство недобросовестных плательщиков погасили долги на сумму один миллион, сообщает телеканал "ТАКТ". Остальные, не успевшие сделать это до комиссии, обещали выполнить обязательства в ближайшие сроки.

     

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