Курских должников вызвали в мэрию

В администрации Курска состоялось заседание комиссии по мобилизации налоговых и других платежей. На собрание пригласили руководителей организаций и несколько физических лиц.

У всех участников есть задолженности. В общей сложности областной и городской бюджеты недосчитались более 14 миллионов рублей.

Большинство недобросовестных плательщиков погасили долги на сумму один миллион, сообщает телеканал " ТАКТ ". Остальные, не успевшие сделать это до комиссии, обещали выполнить обязательства в ближайшие сроки.



