Под Курском Лада опрокинулась в кювет. Водитель погиб на месте

В Октябрьском районе Курской области 10 июня погиб автомобилист. Как сообщили в ГИБДД, авария произошла примерно в половину четвёртого утра на 14 км автодороги "Крым - Иванино". 48-летний мужчина на автомобиле Лада-211240, ехал со стороны Курчатова в сторону Курска. В пути следования он не справился с управлением и съехал в левый по ходу движения кювет, где машина опрокинулась. От полученных травм водитель скончался на месте ДТП. Вчера, 10:10 К списку новостей