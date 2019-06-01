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    Под Курском Лада опрокинулась в кювет. Водитель погиб на месте

    Вчера, 10:10
    Под Курском Лада опрокинулась в кювет. Водитель погиб на месте
    В Октябрьском районе Курской области 10 июня погиб автомобилист. Как сообщили в ГИБДД, авария произошла  примерно в половину четвёртого утра на 14 км автодороги "Крым - Иванино". 48-летний мужчина на автомобиле Лада-211240, ехал со стороны Курчатова в сторону Курска. В пути следования он не справился с управлением и съехал в левый по ходу движения кювет, где машина опрокинулась. От полученных травм водитель скончался на месте ДТП.

     

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