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    В центре Курска на переходе ВАЗ сбил девушку

    Вчера, 10:50
    В центре Курска на переходе ВАЗ сбил девушку
    10 июня в центре Курска на переходе напротив ЗАГСа по ул. Радищева ВАЗ сбил девушку. Как рассказала старший инспектор по пропаганде управления ГИБДД по Курску Ольга Францова, примерно в 12:40 23-летний водитель автомобиля ВАЗ- 211540 ехал со стороны ул. Гоголя в направлении ул. Садовая. Напротив д. 71/1, по ул. Радищева  он допустил наезд на 17-летнюю девушку, которая переходила проезжую часть дороги, по нерегулируемому пешеходному переходу, справа налево по ходу движения автомобиля. В результате ДТП девушка получила травмы.
     
     
    ФОТО - АВТОКАДР_46

     

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