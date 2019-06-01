В центре Курска на переходе ВАЗ сбил девушку

10 июня в центре Курска на переходе напротив ЗАГСа по ул. Радищева ВАЗ сбил девушку. Как рассказала старший инспектор по пропаганде управления ГИБДД по Курску Ольга Францова, примерно в 12:40 23-летний водитель автомобиля ВАЗ- 211540 ехал со стороны ул. Гоголя в направлении ул. Садовая. Напротив д. 71/1, по ул. Радищева он допустил наезд на 17-летнюю девушку, которая переходила проезжую часть дороги, по нерегулируемому пешеходному переходу, справа налево по ходу движения автомобиля. В результате ДТП девушка получила травмы.

ФОТО - АВТОКАДР_46