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    Курянин стал жертвой мошенника, покупая кондиционер

    Вчера, 12:34
    Курянин стал жертвой мошенника, покупая кондиционер
    39-летний курянин стал жертвой мошенника, покупая кондиционер. В апреле он по объявлению нашёл молодого человека, якобы занимающегося продажей кондиционеров. Цены на желаемую модель тот предлагал значительно ниже рыночных, и мужчина договорился о встрече. В качестве документа, удостоверяющего личность, злоумышленник предоставил чужое водительское удостоверение. Получив от покупателя 8 тысяч рублей мошенник пообещал в ближайшее время привезти технику, но больше месяца он обманывал мужчину, постоянно перенося сроки. Осознав, что кондиционер так и останется мечтой, курянин решил обратиться за помощью к правоохранителям. Полицейские нашли злоумышленника - им оказался 27- летний ранее неоднократно судимый курянин. Он признался, что действительно обманул покупателя и потратил полученные деньги. Возбуждено уголовное дело, мошенник сейчас находится под подпиской о невыезде. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.

     

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