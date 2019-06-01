поиск по сайту
 

    В Курске украинские торговцы попались с санкционкой

    Вчера, 13:22
    В Курске украинские торговцы попались с санкционкой
    7 и 8 июня сотрудники регионального Управления Россельхознадзора при проведении контрольно-надзорных мероприятий в местах несанкционированной торговли в Курске и Железногорске выявили украинцев, торгующих  санкционной колбасой.
    Страна происхождения колбасных изделий (Украина) установлена по заводской упаковке. Ветеринарные сопроводительные документы на продукцию продавцы не представили.  
    В соответствии с Указом президента такая продукция запрещена к ввозу и реализации в нашей стране.
    В итоге продавцов оштрафовали, а санкционную колбасу общим весом 10,3 кг изъяли, по закону её должны утилизировать.

     

    Напечатать К списку новостей
     
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Июнь 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама