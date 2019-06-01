В Курске украинские торговцы попались с санкционкой

7 и 8 июня сотрудники регионального Управления Россельхознадзора при проведении контрольно-надзорных мероприятий в местах несанкционированной торговли в Курске и Железногорске выявили украинцев, торгующих санкционной колбасой.

Страна происхождения колбасных изделий (Украина) установлена по заводской упаковке. Ветеринарные сопроводительные документы на продукцию продавцы не представили.

В соответствии с Указом президента такая продукция запрещена к ввозу и реализации в нашей стране.

В итоге продавцов оштрафовали, а санкционную колбасу общим весом 10,3 кг изъяли, по закону её должны утилизировать.