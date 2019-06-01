Погрузка в Орловско-Курском регионе МЖД выросла на 3,4% в январе-мае 2019 года

В январе – мае 2019 года в Орловско-Курском регионе Московской железной дороги погрузка составила 9,74 млн тонн, что превышает уровень аналогичного периода 2018 года более чем на 800 тыс. тонн (+3,4%).





Так, за 5 месяцев 2019 года наибольший рост погрузки зафиксирован по следующим номенклатурным позициям:





· железная руда – на 9,7%, до 8,36 млн тонн;





· строительные – на 16,6%, до 394,8 тыс. тонн;





· лом чёрных металлов – на 9,4%, до 79,9 тыс. тонн;





· метизы – на 73,9%, до 9,5 тыс. тонн;





· промышленное сырье – на 18,4%, до 777 тонн.





Железнодорожники продолжат активную работу по привлечению дополнительных объемов грузов к перевозке железнодорожным транспортом за счёт расширения спектра оказываемых услуг для клиентов.