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    Погрузка в Орловско-Курском регионе МЖД выросла на 3,4% в январе-мае 2019 года

    Вчера, 14:15
    Погрузка в Орловско-Курском регионе МЖД выросла на 3,4% в январе-мае 2019 года
    В январе – мае 2019 года в Орловско-Курском регионе Московской железной дороги погрузка составила 9,74 млн тонн, что превышает уровень аналогичного периода 2018 года более чем на 800 тыс. тонн (+3,4%).

    Так, за 5 месяцев 2019 года наибольший рост погрузки зафиксирован по следующим номенклатурным позициям:

    · железная руда – на 9,7%, до 8,36 млн тонн;

    · строительные – на 16,6%, до 394,8 тыс. тонн;

    · лом чёрных металлов – на 9,4%, до 79,9 тыс. тонн;

    · метизы – на 73,9%, до 9,5 тыс. тонн;

    · промышленное сырье – на 18,4%, до 777 тонн.

    Железнодорожники продолжат активную работу по привлечению дополнительных объемов грузов к перевозке железнодорожным транспортом за счёт расширения спектра оказываемых услуг для клиентов.

     

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