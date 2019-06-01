Директора курской фирмы оштрафовали на 20 тысяч за задержку зарплаты работнику

Работник одной из курских обратился в прокуратуру Сеймского округа, потому что ему постоянно задерживали зарплату.

Как показала проверка, курянин в течение 4-х месяцев получал зарплату с задержкой в один месяц.

Ранее за эти же нарушения по постановлению прокурора генеральной директор этой организации уже был наказан, но тогда отделался лишь предупреждением. Несмотря на это, работодатель продолжал нарушать закон и не платил работнику зарплату во время.

В результате на основании постановления прокурора гендиректора оштрафовали на 20 тыс. руб.