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    Директора курской фирмы оштрафовали на 20 тысяч за задержку зарплаты работнику

    Вчера, 14:25
    Директора курской фирмы оштрафовали на 20 тысяч за задержку зарплаты работнику
    Работник одной из курских обратился в прокуратуру Сеймского округа, потому что ему постоянно задерживали зарплату.
    Как показала проверка, курянин в течение 4-х месяцев получал зарплату с задержкой в один месяц.
    Ранее за эти же нарушения по постановлению прокурора генеральной директор этой организации уже был наказан, но тогда отделался лишь предупреждением. Несмотря на это, работодатель продолжал нарушать  закон и не платил работнику зарплату во время.
    В результате на основании постановления прокурора гендиректора оштрафовали на 20 тыс. руб.

     

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