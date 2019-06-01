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    Фестиваль курского гостеприимства, парад дружбы, концерты и фейерверк. Как в Курске отметят День России

    Вчера, 16:16
    Фестиваль курского гостеприимства, парад дружбы, концерты и фейерверк. Как в Курске отметят День России
    12 июня Курск всместе со всей страной отметит День России. 
    Торжества в городе начнутся в 10 утра. В это время на Театральной площади стартует фестиваль курского гостеприимства «Соловушка», который будет проходить весь день и завершится в 7 вечера. Пройдёт презентация муниципальных районов и городских округов Курской области, выступят творческие коллективы, представители народных промыслов проведут мастер-классы, и, конечно, гестей ждёт праздничное угощение!

    С 13 до 14 часов по улицам Ленина и Дзержинского от Театральной площади до цирка пройдёт костюмированное шествие «Парад дружбы». В нём примут участие байкеры, члены клуба ретро-автомобилей, участники творческих коллективов, артисты цирка, делегации районов и городов, представители общественных объединений, национальных общин, иностранные студенты.

    На Цирковой площади с 14 до 17 часов пройдёт праздничный концерт «Мы дети твои, Россия!». Выступят  артисты цирка, победители фестиваля «Студенческая весна Соловьиного края», международных, всероссийских детских фестивалей и конкурсов. Здесь же будут работать творческие площадки.

    Завершится праздник на Красной площади, где в 7 вечера начнётся концерт «Мой Курск — это трижды Россия!». В шоу-программе примут участие профессиональные и самодеятельные коллективы.
    Специальный гость – певец и музыкант Ярослав Сумишевский.
    Кульминацией торжеств станет фейерверк, сразу после окончания концерта.

     

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