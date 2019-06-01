Филиал «Россети Центр» - «Курскэнерго» предупреждает: рыбачить в охранных зонах линий электропередачи опасно для жизни и здоровья!

Охранная зона воздушных линий электропередачи (ЛЭП) зависит от ее напряжения и составляет от 2 до 55 м. Расстояние от земли до проводов ЛЭП составляет 6-7 метров, а длина удочки доходит до 7 метров. Современные удилища изготавливаются из углепластика — материала, который является проводником электрического тока. Повышенная влажность в границах водоема, мокрая леска или удилище создают опасность поражения электрическим током.

Поэтому безопасные места для рыбалки - вдали от воздушных линий электропередачи.

Часто рыбаки признаются, что видели таблички на опорах «Ловля рыбы смертельно опасна!», но игнорируют их, если в опасной зоне лучше клюет и потом, сами они стараются не касаться проводов!

Касаться необязательно. Так недавно, житель Воронежской области погиб, приблизившись на недопустимо близкое (менее 1 метра) расстояние к воздушным линиям электропередачи напряжением 110 кВ.

Если вы подарили удочку ребёнку, обязательно разъясните ему правила электробезопасности, расскажите, чем опасен электрический ток, что необходимо предварительно складывать удилище при перемещениях под проводами во избежание случайного прикосновения к проводам или приближения на недопустимо близкое расстояние к воздушным линиям электропередачи, что нельзя использовать удилище во время грозы.

При обнаружении провисшего или оборванного провода, упавшего на землю, открытых дверей электроустановок, а также поврежденных опор ни в коем случае нельзя приближаться к поврежденным проводам ближе, чем на 8 метров, и проникать внутрь электроустановок. Немедленно сообщите об этом по телефону прямой линии энергетиков 8 800 50 50 115 (звонок бесплатный) или 13 50 (со стационарных телефонов).





«В Курскэнерго разработана комплексная программа превентивных мер по профилактике стороннего травматизма, - подчеркнул первый заместитель директора - главный инженер Курскэнерго Вячеслав Истомин. - Установлены предупреждающие плакаты вблизи водоемов, через рыболовные хозяйства распространяются листовки с правилами безопасной рыбной ловли, специалисты филиала проводят уроки электробезопасности в школах и пришкольных оздоровительных лагерях. Только неукоснительное соблюдение установленных правил может гарантировать безопасность».



